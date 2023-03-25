Осло, 25 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В Норвегии пропал спортсмен-биатлонист Эйвинд Спораланн. Его уже неделю ищут. Между тем следов пропавшего найти не удаётся, а стартовавший чемпионат страны по биатлону оказался омрачён произошедшим событием, пишет «Спорт-Экспресс».

Vegard GrÃ˜Tt/Global Look Press Биатлон

Из подробностей исчезновения Эйвинда Спораланна известно, что его не могут найти с 19 марта. Была обнаружена его машина, полиция прочесала весь район, где находился автомобиль, однако поиски не увенчались успехом.

Однако участвующие в них сотрудники правоохранительных органов, представители Красного Креста, волонтёры, партнеры Спораланда по команде и просто неравнодушные люди продолжают искать в самом городе и за его пределами, но пока результатов нет.

О пропавшем 22-летнем биатлонисте известно, что он являлся одним из самых перспективных в Норвегии спортсменов в своём виде спорта. Тренировался в Лиллехаммере, в одной из частных команд. Ему прочили большое будущее, так спортсмен уже смог стать серебряным призёром юниорского чемпионата Норвегии.

Два года назад пропал 20-летний штангист из Уганды Джулиус Секитолеко . Спортсмен оставил записку членам команды, в которой он объявил, что не хочет возвращаться в Уганду, поскольку жизнь там трудна, а собирается жить в Японии. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд и был замечен в городе Нагоя.