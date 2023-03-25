Анкара, 25 марта, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Допущенное властями Дании осквернение Корана говорит о том, что в Европе не усвоили уроки прошлого, заявили в МИД Турции.

(сс) Afshad Коран

Турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что в Дании 24 марта прошла акция, в ходе которой осквернили Коран, и такое местные власти допустили в священный месяц Рамадан.

В Анкаре восприняли это как открытую демонстрацию «растущего день ото дня в Европе уровня исламофобии, дискриминации и ксенофобии». Это показало, что «уроки не были усвоены», говорится в заявлении, которое процитировало РИА Новости.

В МИД Турции призвали власти Дании не допускать подобного, наказать виновных. Анкара считает неприемлемой саму возможность проведения таких акций, особенно когда они разрешаются властями.

В Дании у мечети в центре столицы в январе также состоялась акция по осквернению Корана: священную для мусульман книгу сжёг глава партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан. Кроме того, подобные акции прошли в Нидерландах, Швеции. Это произошло на фоне переговоров о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

Акцию по сжиганию Корана устроили также украинские боевики. В России осудили акты вандализма в отношении Корана.