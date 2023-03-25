В Кремле расскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Москва, , 15:17 — REGNUM В ходе телефонного разговора лидеров России и Турции обсуждались актуальные темы российско-турецкого партнерства в различных областях, сообщает Кремль.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Выражено удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую», — говорится в сообщении.

В Кремле сообщили, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган искренне поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, включая развертывание полевого госпиталя в провинции Хатай. Со своей стороны Владимир Путин поздравил президента и жителей Турции с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан.

Стороны также в беседы договорились проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов.

Президент Турции позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.

«Высказано понимание <…> добиться полного выполнения второй части упомянутых «пакетных» договоренностей — по устранению барьеров для сельхозпродукции из России», — отметили в Кремле.

Кроме того, лидеры России и Турции обсудили ситуацию в Сирии. Стороны отметили важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. В этой связи Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул конструктивную роль России в качестве посредника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Турции провели 25 марта телефонный разговор. В беседе Эрдоган выразил уверенность, что стороны смогут сделать новые шаги на основе экономического сотрудничества, согласованного в августе 2022 года в Сочи.