Токио, 25 марта, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Американскую фигуристку Эшли Вагнер возмутило присутствие российских тренеров на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Призер Олимпийских игр в Сочи удивлена, как можно пускать, как она выразилась, безумцев, на чемпионат. Безумием она назвала неверие в истинность допингового скандала.

Panoramic/Global Look Press Эшли Вагнер

«Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры — нет. Люди, ставящие под сомнение действительность допингового скандала, на мой взгляд, просто безумны, учитывая всю имеющуюся у нас информацию», — написала Вагнер в Twitter.

Как стало известно, в Японию прибыли тренер Этери Тутберидзе, сопровождающая двоих грузинских фигуристов и итальянского спортсмена, а также тренеры из РФ Даниил Глейнхенгауз и Сергей Дудаков.

Так называемый допинговый скандал разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, у российской фигуристки Камилы Валиевой, ставшей победительницей командного турнира, обнаружили в пробе триметазидин. При этом ряд инстанций спортсменку оправдал. Известно, что препарат мог попасть в организм чемпионки бытовым путём, так как её дедушка принимает его от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее решение об изоляции российских спортсменов от международных соревнований назвал политизированным заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он указал, что спорт «переживает сложные времена», а изоляция напрямую вредит российским атлетам.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.