Глава Минздрава Сербии Груичич заявила, что НАТО вело против Югославии в 1999 году химическую войну

Белград, , 15:04 — REGNUM Министр здравоохранения Сербии Даница Груичич в эфире телеканала RTS 25 марта заявила, что агрессия Североатлантического альянса (НАТО) против Югославии в 1999 году являлась проявлением ядерной и химической войны.

Бомбардировка Югославии. 1999 г (сс) Darko Dozet

«Против Союзной Республики Югославии велась ядерная и химическая война. Мы не должны забывать об эффекте химического загрязнения, которое имело место после применения снарядов с обеднённым ураном», — сказала Груичич.

Также министр отметила, что нельзя недооценивать опасность применения боеприпасов, в состав которых входит обеднённый уран: «Излучение существует в тот момент, когда происходит взрыв, после чего начинают действовать наночастицы. Это означает, что они попадают вам в легкие, в пищеварительный тракт, попадают в почки».

Ранее президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик на своей странице в социальной сети Twitter указал, что американские военные использовали снаряды с обедненным ураном во время бомбардировок Югославии в 1999 году. Схожие по составу снаряды Лондон, как утверждала министр обороны Великобритании Аннабель Голди, планирует передать Украине вместе с танками Challenger 2.