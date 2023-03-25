Росздравнадзор: препарат от диабета «Оземпик» будут поставлять как минимум до конца 2023 года

Москва, , 15:03 — REGNUM Как минимум до декабря 2023 года, согласно рабочей информации от датского производителя, будут ввозить в Россию препарат от диабета «Оземпик». Об этом 25 марта рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

Роспотребнадзор Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что федеральная служба в ноябре 2022 года получила уведомление от производителя названного препарата о том, что он намерен прекратить его поставки в РФ.

Также в пресс-службе подчеркнули, что по существующему законодательству любой производитель лекарственных препаратов обязан за год уведомить Росздравнадзор о том, что он намерен прекратить поставки лекарств.

«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились сообщения о том, что поставки популярного препарата от диабета «Оземпик» (семаглутид) в Россию прекратила компания Novo Nordisk. Датский производить направил в Росздравнадзор уведомление о прекращении поставок в РФ указанного препарата в ноябре 2022 года.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин поручил до конца 2022 года разработать проект по развитию системы по борьбе с сахарным диабетом. В бюджете РФ на 2023 год на борьбу с этим заболеванием заложено 10 млрд рублей.