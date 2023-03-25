Лондон, , 14:56 — REGNUM Высокая стоимость медицинских услуг заставила жителя Великобритании поехать в Киев, чтобы вылечить больной зуб. При этом мужчину не испугали даже военные действия в стране. Об этом сообщает газета The Mirror.

Стоматолог © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

58-летний житель Кембриджшира Ричард Хоу, который испытывал сильную зубную боль из-за абсцесса, попытался записаться на приём в городе Эли, но там ему предложили заплатить 1 тыс. фунтов стерлингов за лечение, потому что страховка его не покрыла.

При этом он отметил, что на Украине он смог сразу записать на приём к врачу и полечить больной зуб за небольшие деньги. Все процедуры ему обошлись в 220 фунтов стерлингов. Ещё 127 фунтов стерлингов он заплатил за билеты на самолёт и 54 фунта ― за поездку на поезде. Это в 2,5 раза дешевле, чем ему предлагали в Великобритании.

«Это просто показывает, какой беспорядок сейчас царит в области стоматологической помощи по страховке», — отметил Хоу.

Издание пишет, что британец ранее в течении нескольких лет проработал на Украине в сфере продажи автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, противостояние Запада с Россией негативным образом отразилось на Великобритании. В стране усугубились экономический, энергетический, продуктовый кризисы. Фермеры оказались на грани разорения, а внутреннее производство на 40-летнем минимуме.

Кроме того, сказался и газовый кризис в Европе. Соединённое королевство было вынуждено значительно увеличить свои расходы на газ. Так, за последний год Великобритания потратила на газ около 60-70 млрд фунтов стерлингов. Эти расходы были в шесть-семь раз выше, чем за обычный год до пандемии. На фоне всех трудностей заметно выросли цены и снизилась покупательская способность граждан.