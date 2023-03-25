Sky News: стоящий у берегов Йемена танкер с нефтью может взорваться в любой момент

Нью-Йорк, США, , 15:13 — REGNUM Находящийся у берегов Йемена супертанкер с грузом в виде миллиона баррелей нефти представляет большую опасность, есть риск взрыва или затопления, заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвид Грессли в интервью Sky News.

Танкер (сс) Free-Photos

По данным представителя ООН, супертанкер Safer в любой момент может затонуть или взорваться. На якоре он стоит очень давно: в 2015 году он оказался брошенным из-за гражданской войны, с тех пор судно постепенно разрушается.

«Мы не хотим, чтобы Красное море стало Чёрным морем, однако это произойдёт», — сказал Грессли. Он отметил, что с его прогнозом о судьбе танкера согласен и капитан, который раньше командовал судном.

«Это не вопрос «если», это вопрос «когда», поэтому важно, чтобы мы действовали как можно быстрее, иначе в конечном итоге в Красное море выльется миллион баррелей нефти», — заявил Грессли.

По его данным, нефти потребуется две-три недели, чтобы распространиться до Саудовской Аравии, Эритреи и Джибути. Через несколько дней она закроет ключевые йеменские порты Ходейда и Салиф на Красном море, оставив шесть миллионов человек без продовольственной помощи.

Кроме того, Йемен останется без импортного топлива, значит — и без пресной воды, поскольку йеменцы активно используют топливные насосы для добычи воды. Нефть загрязнит и опреснительные установки по всему побережью.

В публикации также отмечается, что катастрофических последствий разлива нефти стоит ожидать и для мангровых лесов, коралловых рифов, рыбы.

Комментируя эти прогнозы, профессор экологических наук в Йеменском университете Саны Хишам Наги заявил:

«Нефтяной танкер, к сожалению, расположен рядом с очень-очень большим коралловым рифом и чистой средой обитания, и на нём обитает множество видов морских организмов». По словам профессора, многие морские виды погибнут, если произойдёт такая катастрофа.

В Йемене гражданская война между правительственными войсками и хуситами идёт с 2014 года. В апреле прошлого года в стране было решено создать Президентский руководящий совет и передать ему на время переходного периода полномочия по управлению государством.

Эта договорённость была достигнута на фоне перемирия, но уже 4 июня возглавляемая саудитами коалиция нанесла удары по гражданским объектам в Йемене. Появилась информация, что оружие было поставлено из США.

25 февраля 2023 года заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил ситуацию в Йемене с представителем хуситов Мухаммедом Абдель Салямом, отметив, что для урегулирования ситуации в республике необходимо прекращение огня.

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