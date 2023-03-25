В Кремле подтвердили, что разговор Путина и Эрдогана состоялся

Москва, , 14:54 — REGNUM Лидеры России и Турции провели телефонный разговор, подтвердил корреспонденту РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разговор состоялся», — сказал Песков.

В Кремле пообещали позже сообщить подробности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в канцелярии президента Турции заявили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил главу Российского государства Владимира Путина за продление зерновой сделки. Стороны обсудили шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинской войной.