Москва, 25 марта, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Лидеры России и Турции провели телефонный разговор, подтвердил корреспонденту РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

«Разговор состоялся», — сказал Песков.

В Кремле пообещали позже сообщить подробности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в канцелярии президента Турции заявили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил главу Российского государства Владимира Путина за продление зерновой сделки. Стороны обсудили шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинской войной.