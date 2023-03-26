Якутск, 26 марта, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Порядка восьми тысяч жителей Якутии смогли принять участие в мероприятиях молодёжного фестиваля «Муус устар» 25 марта. Название праздника в переводе с якутского означает «ледоход», что символизирует стремительный переход от морозной зимы к долгожданной весне. В 2023 году мероприятие посвятили вопросам патриотического воспитания и Году педагога и наставника. В столице региона были представлены разнообразные активности — от волонтёрской акции и полета дронов до игры на хомусе. Также состоялось подведение итогов фестиваля и награждение победителей специальных конкурсов, которые проходили в течение марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Якутии В Якутии наградили победителей конкурсов в рамках фестиваля «Муус устар»

«Фестиваль «Муус устар» изначально задуман как образовательный фестиваль для молодёжи, где можно раскрыть свой потенциал и таланты, заявить о себе на всю Якутию, узнать новое и получить обратную связь от лучших экспертов в своей области. У нас самая талантливая молодёжь! Вы добиваетесь успехов в творчестве, спорте, IT, не остаётесь и в стороне от самых важных и актуальных вопросов развития нашей страны», — сказал глава Якутии Айсен Николаев в своём видеообращении к участникам фестиваля.

Основные мероприятия проходили в центре спортивной подготовки (ЦСП) «Триумф». Тематические площадки работали по 12 направлениям: «Стартуй к бизнесу», «Поколение Профи», «Создавай и воплощай», «Твори добро», «Играй и создавай», «ЭкоЛидер», «Расскажи о главном», «Перспектива в познании», «Мир цифровизации», «Дипломатия», «Двигайся и достигай», «Воплощай и вдохновляй».

Главным событием направления «Играй и создавай!» стал финал чемпионата по Dota2. На отборочном этапе чемпионата участвовали более 50 команд из районов Якутии и города Якутска — более 250 человек. Финалисты участвовали в показательных выступлениях по дрон-рейсингу в Якутском колледже связи энергетики имени П. И. Дудкина. Три года назад республиканская киберспортивная организация 72esports начала сотрудничество с Минобороны России в части проведения киберспортивных турниров.

«Мы третий год для военных вузов организуем соревнования, в них ежегодно принимают участие по 50 вузов силовых структур: Минобороны РФ, МВД, МЧС, Следственного комитета. Проходит турнир и в этом году», — рассказал координатор чемпионата, руководитель киберспортивной организации 72esports Александр Егоров.

Организаторы считают, что у киберспортсменов, которые играют в компьютерные игры, разбираются в них, еще и играют командным составом, есть предрасположенность к управлению любыми операционными системами, включая беспилотные летательные аппараты.

«Спецоперация показала, что новую технику, такую как дроны, квадрокоптеры нужно осваивать. Правительство страны заявляет, что беспилотники необходимы и в народном хозяйстве, например, для мониторинга дорожной обстановки, лесных пожаров, при поиске пропавших людей и в других ситуациях», — пояснил Александр Егоров. По его словам, геймеры — это самая широкая аудитория, из которой можно быстро подготовить специалистов по управлению беспилотными дронами.

«Они имеют хорошую реакцию, умеют обмениваться информацией, у них развиты когнитивные функции. Поэтому через киберспортивные турниры можно определять людей, способных к управлению дронами. Эту гипотезу мы проверяем на киберспортивном турнире, который и завершился показательным выступлением дронов», — добавил организатор турнира.

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Прямо на фестивале любой желающий мог ознакомиться с деятельностью республиканских волонтёрских организаций и принять участие в акции «Письмо солдату» в поддержку российских военнослужащих: на специальной стойке «Твори добро» написать несколько строк землякам в зоне специальной военной операции на Украине.

«После этого мы передадим письма в штаб по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим из Якутии. Оттуда вместе с посылками письма дойдут до военнослужащих. Это хорошая поддержка наших бойцов, которые радуются, когда получают письма с Родины», — рассказала волонтёр Анна Мухаметова.

Правительство Якутии На главной сцене фестиваля «Муус устар»

На выставке направления «Стартуй к бизнесу!» была представлена продукция резидентов бизнес-инкубатора и школьного бизнес-инкубатора Нюрбинского района. Специалисты Центра «Мой бизнес» рассказали о мерах поддержки для действующих и будущих предпринимателей. Отдельная выставка была посвящена работам финалистов конкурса художественного творчества «Дыхание зимы» — представлены работы в разных жанрах, показывающих творчество участников конкурса.

В Музее и центре хомуса народов мира выступил специальный гость из Казани — обладатель номинации «Лучшее современное исполнение» III международного конкурса «Хомусист — виртуоз мира» Ильдар Гимадиев. Являясь одним из лучших варганистов-импровизаторов, сочетающим традиционную технику с современной, преподаватель с 10-летним стажем ознакомил собравшихся с авторскими техниками танцевальных направлений музыки, разбирал мелодии по разным стилям игры. Участники мастер-класса сыграли вместе на однотональных варганах и на звукотерапевтических частотах. Примечательно, что мероприятие прошло в День работников культуры.

Правительство Якутии Ильдар Гимадиев - обладатель номинации «Лучшее современное исполнение» III международного конкурса «Хомусист-виртуоз мира»

«Для меня большая честь участвовать в фестивале «Муус устар». Это великолепное мероприятие, которое совмещает молодежное течение и этническую культуру. Очень здорово то, что у вас в республике игра на варгане так развита и так креативно подается, что люди зажигаются, вдохновляются, появляется больше хомусистов, любителей этнической музыки, слушателей. Хочется, чтобы и в других регионах так развивали. Якутия подает классный пример, на который надо равняться, чтобы развивать интерес к своей родной культуре среди молодежи», — отметил в своем комментарии почетный гость.

На мастер-классе побывали не только студенты, молодежь, но и люди старшего возраста. Здесь присутствовали и две третьеклассницы из школы №13 г. Якутска, которые не только внимательно слушали, записывали выступление гостя, но и со всеми одновременно играли на инструменте. Недаром говорят, что хомус объединяет людей разных поколений, и отрадно то, что такие мероприятия всё больше популяризируют нашу традиционную культуру, пояснили организаторы встречи.

Правительство Якутии В Якутске в Музее и Центре хомуса народов мира

Также в рамках фестиваля в Якутске подведи итоги первого слёта Якутского регионального отделения общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых». В столичном Дворце детского творчества имени Ф. И. Авдеевой собрались более 500 активистов организации. В течение двух дней они смогли не только узнать много нового по 12 направлениям работы Российского движения детей и молодежи «Движение первых», обрести друзей, но и представить свои проекты и достижения.

В ходе республиканского форума прошли конкурс «Лучшее первичное отделение движения», выставка-презентация «Первые на старте!», мастер-классы, встреча с телеведущим канала «Россия-1» и автором медиапроекта «Путешествуем по России» Денисом Полунчуковым и многие другие мероприятия.

Правительство Якутии Участники первого слёта Якутского регионального отделения общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых»

«Одним из первых в стране наставником движения стал Глава Якутии Айсен Николаев. Его внимание к работе «Движения первых» дало импульс тому, что за короткое время в Якутии созданы уже 500 первичных организаций, решены организационные вопросы», — отметила руководитель регионального отделения «Движение первых» Оксана Михайлова. По её словам, частью «Движения первых» может стать каждый юный якутянин.

Лучшим первичным отделением РДДМ в Якутии признана детская организация «Алые паруса» школы №31 из Якутска. Второе место заняло объединение «Содружество» из Жатая. Третье место получил «Урдэл» Якутской городской национальной гимназии. Победителей наградили сертификатами на приобретение оргтехники на суммы 20, 30 и 45 тысяч рублей.

Правительство Якутии Первый слёт Якутского регионального отделения общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых»

Ещё одним нововведением фестиваля этого года стало появление направления «Твори добро», которое знакомит якутян с добровольческими объединениями и акциями. На финале в «Триумфе» также вручили республиканскую премию «Доброволец Якутии». Волонтёром года была признана Анна Мухаметова из Якутска, которая работает в штабе «Якутия с тобой!» и занимается помощью военнослужащим.

Правительство Якутии Выступление не фестивале «Муус устар»

В рамках Года педагога и наставника также провели конкурс молодых педагогов Якутии «Перспектива в познании». Главной задачей конкурса стала популяризация рабочих профессий и специальностей, развития и поддержки молодых педагогов.

Награды получили и победители спортивного направления фестиваля — Гонки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Молодежь Якутии. Мы ГоТОвы!» и конкурса проектов «Развитие молодёжного спорта». Для гостей фестиваля также выступили именитые спортсмены — олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина, которая раньше жила и работала в Якутии.

На финале также наградили победителей VIII Республиканского конкурса «Моя профессия — IT», «Дипломатия молодёжи», «Молодёжный ЭкоЛидер» и других.

На главной сцене фестиваля наряду со звёздами российской эстрады выступили победители республиканских конкурсов. Так, например, победительница конкурса молодых хомусистов, который проходил в рамках фестиваля, Василена Шарина из Среднеколымска исполнила композицию на хомусе, также выступили участники конкурсов «Созвездие танца — 2023» и «СулуСТАР».

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Муус устар» проводится с 2021 года правительством Республики Саха (Якутии) совместно с генеральным партнером — компанией «ЭльгаУголь». В 2023 году фестиваль проходит под эгидой Года педагога и наставника в России и Года труда в Якутии.