Москва, , 14:53 — REGNUM В районе Москва-Сити на одной из строительных площадок 25 марта загорелась трансформаторная подстанция. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

На представленных кадрах виден открытый огонь над сооружением между двумя небоскрёбами вблизи башни «Империя». Сообщается, что пострадавших нет. На месте работают пожарные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москва-Сити до этого был пожар 12 февраля. Это произошло на четвёртом этаже строящегося здания, загорелись складированные там стройматериалы. Выяснение причин пожара взяла на контроль прокуратура Москвы.