Москва, 25 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В районе Москва-Сити на одной из строительных площадок 25 марта загорелась трансформаторная подстанция. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео Пожар в Москва-Сити

На представленных кадрах виден открытый огонь над сооружением между двумя небоскрёбами вблизи башни «Империя». Сообщается, что пострадавших нет. На месте работают пожарные.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москва-Сити до этого был пожар 12 февраля. Это произошло на четвёртом этаже строящегося здания, загорелись складированные там стройматериалы. Выяснение причин пожара взяла на контроль прокуратура Москвы.