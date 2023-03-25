Москва, , 14:33 — REGNUM У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который уже больше двух месяцев находится в больнице, начались проблемы с печенью. Об этом сообщает Пятый канал.

Роман Костомаров © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Организм спортсмена не справляется с большим количеством лекарств. В случае необратимых изменений врачам придётся восстанавливать печень Костомарова. На данный момент клетки регенерируются, однако всё может измениться в любой момент.

В ходе проведённых исследований врачи диагностировали у Романа Костомарова повреждения внутренних органов, в том числе, как оказалось, пострадала часть печени. В настоящее время состояние Костомарова не вызывает у медиков опасений.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией, однако болезнь очень быстро спровоцировала серьёзные осложнения. По данным СМИ, ему ампутировали голени обеих ног.

На днях олимпийскому чемпиону сделали ещё одну операцию. Из-за появления признаков гангрены ему пришлось ампутировать пальцы левой руки.