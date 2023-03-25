Минобороны РФ: за сутки уничтожено 11 БПЛА, включая «Байрактар ТБ-2»

Москва, , 14:31 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников, включая Bayraktar TB2, в зоне спецоперации. Об этом 25 марта в ходе брифинга сообщил представитель Миноборны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожены 11 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе один «Байрактар ТБ-2» производства Турции в районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха (ЛНР) Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка (ДНР).

В ведомстве также уточнили, что средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области российские подразделения уничтожили стоянку автомобильной техники вооружённых формирований Украины. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что удар артиллеристы ВС РФ нанесли ночью 25 марта. В результате удара были уничтожены пять единиц автомобильной техники, восемь украинских военных. Ещё десять военнослужащих ВСУ были ранены.