Москва, 25 марта, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников, включая «Байрактар ТБ-2», в зоне спецоперации. Об этом 25 марта в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Petro Poroshenko/Global Look Press БПЛА Bayraktar TB2

По его словам, уничтожены 11 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе один «Байрактар ТБ-2» производства Турции в районах населённых пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха (ЛНР) Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка (ДНР).

В ведомстве также уточнили, что средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета HARM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области российские подразделения уничтожили стоянку автомобильной техники вооружённых формирований Украины. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что удар артиллеристы ВС РФ нанесли ночью 25 марта. В результате удара были уничтожены пять единиц автомобильной техники, восемь украинских военных. Ещё десять военнослужащих ВСУ были ранены.