Москва, 25 марта, 2023, 14:31 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа Вооружённые силы (ВС) России уничтожили на донецком направлении свыше 155 военных вооружённых формирований Украины. Об этом 25 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов пушек «Гиацинт-Б» в зоне СВО

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены более 155 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Кроме того, Конашенков добавил, что также российские военные уничтожили три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30 ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 11 беспилотников. Также было перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета HARM ВСУ.