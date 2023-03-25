The Telegraph: ЕС рассмотрит вопрос санкций против стран Центральной Азии за помощь РФ

Лондон, , 14:45 — REGNUM В Евросоюзе начали обсуждать возможное введение санкций в отношении стран Средней Азии, так как их подозревают в помощи России. Об этом 25 марта сообщила британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на попавший в распоряжение редакции внутренний документ ЕС.

Санкции ЕС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, в Евросоюзе заметили рост объёмов импорта продукции двойного назначения в страны Средней Азии на 60–80% за год. В Брюсселе считают, что через данные страны стали ввозить санкционную продукцию.

«Мы должны подать чёткий сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах. Оказание материальной поддержки российским вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу будет иметь серьёзные последствия, которые отразятся на их доступе к рынку ЕС», — говорится в документе.

По информации издания, в Брюсселе сначала планируется предупредить страны Азии через дипломатические каналы и пригрозить вторичными санкциями. При этом отмечается, что ЕС беспокоит даже поставка в Россию из ЕС стиральных машин и автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента администрирования комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Кадыр Исмагулов объявил, что с 1 апреля в стране введут обязательное оформление сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС. Эта мера нужна для того, чтобы препятствовать теневому бизнесу.

Ранее в Казахстане сообщили, что контроль с 1 апреля вводится для того, чтобы перекрыть ввоз в Россию санкционных товаров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал по этому поводу, что в ряде стран жалуются на давление со стороны Запада, требующего соблюдать антироссийские санкции. Представитель Кремля отметил, что идёт работа по минимизации рисков по этому вопросу.