Москва, 25 марта, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств материнского капитала рекомендовал до 1 июня 2023 года изучить Министерству промышленности и торговли РФ комитет Совета Федерации по экономической политике. Об этом говорится в рекомендациях комитета по итогам слушаний в Госдуме на тему развития автопромышленности, которые приводит РИА Новости.

Credits-helps.ru Материнский капитал

«Рекомендовать (Минпромторгу. — Прим. ред.) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года», — указывается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России сохранили и расширили программу материнского капитала, которая за прошлый год стала значимой поддержкой для 1,3 млн семей. Глава правительства подчеркнул, что эта программа доказала свою эффективность и востребованность. Также он указал, что наиболее часто средства маткапитала направлялись на улучшение жилищных условий.

15 марта Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. По словам премьер-министра, правительство проиндексировало маткапитал в условиях «непрерывного санкционного давления».