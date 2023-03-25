Минск, 25 марта, 2023, 14:12 — ИА Регнум. На границе Белоруссии с Польшей фиксируется огромное скопление грузовых автомобилей. Как сообщил 25 марта председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, очередь из фур перед единственным действующим грузовым пунктом пропуска «Козловичи ― Кукурыки» растянулась на 30 км.

Кадр из видео БЕЛТА. Очередь из фур на белорусско-польской границе выросла до 30 км.

«Очередь из фур уже практически достигла деревни Федьковичи в Жабинковском районе, которая расположена на трассе М1», ― уточнил Шулейко, слова которого приводит агентство БелТА.

Председатель облисполкома подчеркнул, что такая проблема возникла из-за работы польской стороны, при этом Белоруссия свои обязательства выполняет.

«Таких очередей ещё не было. Но хочу сказать, что на границе обеспечен порядок, налажено взаимодействие всех служб», ― указал Шулейко.

По данным Государственного погранкомитета Белоруссии, с 20 марта очередь легковых автомобилей на въезд в страны ЕС увеличилась в пять раз, фур — почти в два раза. В этот день больше всего транспорта ожидало въезда в Евросоюз перед польским пунктом пропуска «Козловичи ― Кукурыки». За неделю сопредельная сторона оформила около 51% фур от нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта белорусский Госпогранкомитет сообщил о скоплении на выезд в страны Евросоюза свыше 560 грузовых автомобилей.

В феврале было ограничено движение грузового автотранспорта на последнем из работавших пограничных пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии «Кукурыки — Козловичи». Это привело к тому, что на границе Белоруссии на выезд в страны Евросоюза начали скапливаться сотни грузовиков.