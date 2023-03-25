В Снигиревке из-за украинской пропаганды не верили, что их обстреливают ВСУ

Херсон, , 14:09 — REGNUM Киев ведёт агрессивную пропаганду среди населения, что даже после освобождения Снигиревки жители еще долго верили, что их обстреливают российские силы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил 25 марта глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это настолько наглая ложь, что людям трудно в нее не поверить», — сказал Барбашов.

Глава администрации рассказал, что полтора месяца после освобождения Снигиревки подходили люди и спрашивали, зачем вы по нам стреляете. Люди, по словам мэра, не могли поверить, что ВСУ стреляет по их селу, что их собственные родственники, которые служат в этой армии, стреляют по жилым районам.

Мэр подчеркнул, что обстрелы со стороны ВСУ носили террористический характер. Их задача состояла в том, чтобы вынудить население бежать, когда еще можно было перейти линию фронта и уехать в сторону Украины. Те, кто не уехали — с точки зрения ВСУ, перешли на сторону врага, пояснил глава района.

Кроме того, Барбашов заявил, что на Украине проходит массовая мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей подконтрольных Киеву территорий Снигиревского района Херсонской области. Барбашов рассказал, что на данный момент в регионе начался массовый призыв в армию мужского населения.

«Приезжают, забирают из дома, арестовывают», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что Украина провела в оккупированном ВСУ районе Херсонской области новую эксгумацию трупов мирных жителей, убитых украинскими военными. Киев собирается совершить провокацию, переложить вину за эти преступления на Россию. Он отметил, что имена жертв и примерные даты их убийств уже известны.