Варшава, 25 марта, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти Германии оказывать Киеву более активную поддержку путём увеличения количества поставляемых Вооружённым силам Украины снарядов и вооружений.

IMAGO/JAKUB KOFLUK/FOTONEWS/Global Look Press Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день», — приводит слова Моравецкого издание Politico 25 марта.

По мнению польского премьер-министра, Германия тратит недостаточно средств на обеспечение украинских военнослужащих всем необходимым по сравнению с другими станами — членами Евросоюза. Эстония, например, является единственным государством, выделяющим на поддержку ВСУ более 1% ВВП.

Ранее в правительстве ФРГ сообщили о передаче армии Украины очередного пакета военной помощи, в который вошли три инженерных танка Dachs, 70 пулемётов M-G3 для танков Leopard 2, а также боевые машины пехоты Marder.