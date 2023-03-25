Киев, , 14:02 — REGNUM На Украине намерены вдвое повысить тариф на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» из России в Восточную Европу. С 1 апреля 2023 года его величина составит €27,2 за тонну. Об этом пишет 25 марта «Коммерсант» со ссылкой на агентство Argus и свои источники.

Вид на нефтепровод «Дружба» © Patrick Pleul/ DPA/TASS

«Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины. Речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну», — пишет издание.

Причины повышения, как объяснили на Украине, связаны с необходимостью увеличивать затраты на восстановление инфраструктуры нефтепровода из-за разрушений, полученных в ходе СВО. На самом деле, как считают эксперты, повышением тарифа на транзит российской нефти киевские власти преследуют цель заставить отказаться европейские страны от покупки российской нефти. В первую очередь, как считают в Киеве, это должно коснуться Венгрии.

В Российской компании «Транснефть» проинформированы о намерении провести повышение тарифа, однако конкретные цифры для неё пока неизвестны, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Украина уже повышала цены на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба «. Тариф увеличился на 18,3%, составив €13,6 за тонну.

В 2022 году повышение тарифов на транзит было произведено в апреле. Рост составил почти 30%. Тариф был установлен в размере €11,5 за тонну.