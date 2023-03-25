Санкт-Петербург, 25 марта, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Около железнодорожной станции Шувалово в Санкт-Петербург был найден труп мужчины. Об этом 25 марта сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

«На труп наткнулся дворник», — заявил он.

Источник уточнил, что погибший мужчина в возрасте примерно 20 лет, его тело лежало вниз головой около железнодорожных путей. Нашедший его дворник позвонил в полицию и скорую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта тело преподавателя малийского Университета права Мамаду К. обнаружили в квартире на западе Москвы. На момент обнаружения мужчина был мертв уже двое суток.