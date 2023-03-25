New York Times: в США расследуют незаконный экспорт военного оборудования на Украину

Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Отставной подполковник морской пехоты из Вирджинии оказался в центре внимания федерального расследования США в связи с вероятно незаконным экспортом военного оборудования на Украину. Как уточняет газета New York Times, речь идёт о Рипли Роулингсе.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, его организация «Герои Рипли» потратила около 63 000 долларов на приборы ночного видения и тепловизионную оптику. Утверждается, что оборудование было отправлено на Украину без необходимых документов с указанием покупателей и получателей. Также издание отметило, что на это оборудование распространяются экспортные ограничения США, поскольку оно может быть использовано для предоставления противнику тактического преимущества на поле боя, если попадёт не в те руки.

Как заявили официальные лица США, недавно федеральные власти начали расследование этих поставок. Сам Роулингс предоставил газете документы с подробным описанием закупок. При этом выяснилось, что «Герои Рипли» не информировали Госдепартамент США о своей роли в качестве покупателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Соединённые Штаты направят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 350 млн долларов. В него войдут снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, противотанковое вооружение и ракеты HARM, а также речные лодки и другое снаряжение.

В начале марта минобороны США подготовило новый 33-й пакет военной помощи ВСУ в размере 400 млн долларов. В списке помощи киевской армии гаубицы и боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.