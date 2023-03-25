Донецк, 25 марта, 2023, 13:48 — ИА Регнум. В Донецке не хватает водителей городских автобусов. Схожие проблемы и в ситуации с электротранспортом. Это следует из данных «Донэлектроавтотранса», с которыми ознакомилось ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель автобуса

Так, в настоящее время открыты 124 вакансии водителя троллейбуса и 90 водителей трамваев. Также столица ДНР остро нуждается в других специалистах. Например, только в «Донэлектроавтотранс» требуется более 50 слесарей.

По словам местных жителей, основная проблема дефицита кадров связана с мобилизацией и регулярными обстрелами Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Помимо вышеуказанных проблем, остро стоит вопрос с зарплатой. Так, согласно опубликованным вакансиям на сайте Республиканского центра занятости, зарплата водителей троллейбуса колеблется в диапазоне от 21 000 рублей до 36 000 руб.

Но, как ИА REGNUM рассказали водители из донецкого троллейбусного депо №1, основная часть получает около 16 000 рублей. Тогда как средняя зарплата водителя троллейбуса в России за 2023 год, по данным сайта «ГородРабот. ру», составляет 38 тыс. рублей в месяц.

«У нас 25 000 получает только водитель «гармошки», потому что это водители первого класса, а основная часть на минималке в 16 тысяч», — поделился сотрудник троллейбусного депо.

Ситуация с автобусными перевозками еще более драматичная. Если водителями трамваев и троллейбусов могут работать женщины, то автобусами управляют только мужчины. В частной беседе водитель 23-го автобусного маршрута, конечная станция которого находится в обстреливаемом районе Донецка, рассказал, что с графиком 5/2 зарплата составляет 3500 рублей в неделю.

«Раньше мы работали в режиме два через два, поэтому можно было себе найти подработку. Сейчас очень много ребят мобилизовали. Остались практически одни пенсионеры. Работаем с одним выходным в неделю, чтобы хотя бы 18 000 тысяч домой приносить», — сообщил водитель.

Как сообщила пресс-служба регионального минтранса, предприятия регулярно направляют запрос о нехватке водителей автобусов. Наибольшее число заявок приходит от предприятий Донецка, Макеевки, Мариуполя, Енакиево, Шахтёрска, Снежного, Тореза и Новоазовска.

Проблема с внутригородскими перевозками в ДНР была как сначала конфликта в Донбассе в 2014 году, так и продолжилась после начала СВО. Тарифы на внутригородские перевозки регламентируются государством, и, как утверждают участники рынка, при таких тарифах не удается полноценно ремонтировать автобусы и платить хорошие зарплаты водителям.

«Было очень тяжело. Спасибо, конечно, Российской Федерации, которая все эти годы передавала и продолжает передавать республике автобусы. Но с началом СВО ситуация с пассажирскими перевозками стала сложнее. Помимо того, что большое количество наших ребят водителей мобилизовали, мы (перевозчики — прим. ред.) передали на фронт и непосредственно автобусы. Конечно же, это не могло не отразиться на обеспечении городов пассажирским транспортом», — рассказал ИА REGNUM экс-руководитель компании-перевозчика на условиях анонимности.

По словам источника, только в его полку в роте обеспечения было 13 водителей автобусов, а таких полков в ДНР десятки.

Уменьшение количества единиц городского транспорта вызывает неудобства для жителей Донецка. Как заявила завскладом одного из донецких предприятий Ирина Бизюкова, чтобы добраться домой с работы, приходится либо отпрашиваться, либо вызывать такси.

Женщина отметила, что до начала СВО путь на работу лежал через Киевский район Донецка до ж/д вокзала, затем в Куйбышевский район, где расположена её работа. Поскольку Киевский район постоянно обстреливается, Ирине приходится добираться на работу в объезд тремя автобусами.

«Добраться на работу я еще могу, а вот с работы — это уже проблема. Приходится либо отпрашиваться, либо вызывать такси. Но такси от моей работы к моему дому ехать не всегда хотят. Последний раз мне такси обошлось в 1500 рублей», — отметила в беседе с ИА REGNUM Ирина Бизюкова.

В свою очередь, госслужащий Дмитрий заявил, что в прошлом году с транспортом «положение было критическое», однако сейчас ситуация стабилизировалась.

«Я работаю в центре Донецка, а живу на другом конце города, район Боссе. После 16:00 на остановку можно было не идти, автобус по моему маршруту уже не ходил. На такси в вечернее время цена высокая, так и зарплаты не хватит. Поэтому приходилось на три часа раньше отпрашиваться с работы. Сейчас могу сказать, что ситуация более-менее выровнялась», — рассказал Дмитрий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских боевиков повреждение получило маршрутное такси. Как отметил глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале, жертв удалось избежать.