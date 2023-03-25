Киров, , 13:43 — REGNUM Кировская область налаживает парламентское сотрудничество с Луганской Народной Республикой. С рабочей поездкой в новый регион России отправились заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев, первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области Алексей Ледовских, спикер областного Законодательного собрания Роман Береснев, а также депутат заксобрания Равиль Нургалеев, глава Афанасьевского муниципального округа Елена Белева, представители фонда «За Вятку».

Делегация Кировской области побывала в ЛНР Пресс-центр правительства Кировской области

Как сообщил Алексей Жердев, в ходе поездки в числе прочих обсуждались вопросы логистики — доставки наших военнослужащих в отпуск на малую родину и обратно. Роман Береснев в своем телеграм-канале рассказал, что обсудили с луганскими коллегами взаимодействие регионов. «Есть перспективы в экономике, в совместном развитии промышленного потенциала. Наладим обмен опытом между учреждениями образования. Обязательно продолжим гуманитарную помощь. И, конечно, будем сотрудничать по вопросам законотворчества», — отметил председатель областного Законодательного собрания.

Глава Афанасьевского муниципального округа Елена Белева встретила в ЛНР своего сына, который несёт службу в зоне СВО. Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, во время частичной мобилизации Елена Белева в первоочередном порядке лично вручила старшему сыну повестку в военкомат. По словам Белевой, ни у неё, ни у сына не возникало мысли об уклонении от военной обязанности, сын уехал с первым набором мобилизованных.

Фонд «За Вятку» передал две машины с гуманитарным грузом командиру полка, где служат кировские бойцы. Военнослужащие поблагодарили членов делегации, фонд и лично Александра Соколова за очередную доставленную гуманитарную помощь и отметили, что с такой поддержкой «вятский боец будет силен».

Ранее глава региона Александр Соколов призвал представителей законодательной власти и членов правительства на постоянной основе организовывать поездки в зону СВО. Губернатор в феврале этого года лично посетил ЛНР и встретился с вятскими военными, которые «держат» луганское небо.

20 марта на оперативном совещании Александр Соколов подчеркнул, что область продолжит оказывать поддержку военнослужащим и поручил главам муниципалитетов создать в районах области пункты приема гуманитарной помощи.