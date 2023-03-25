В результате массовго ДТП в Дагестане погиб один человек и ещё пятеро пострадали

Махачкала, , 13:37 — REGNUM В результате массового ДТП на федеральной трассе Р-217 в Республике Дагестан, по предварительным данным, один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Об этом 25 марта рассказала глава пресс-службы министерства здравоохранения региона Зарина Агмадова, её слова приводит ТАСС.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнила Агмадова, в районе села Аси-Су на федеральной трассе Р-217 произошло столкновение большегрузного автомобиля и ещё нескольких машин.

«В результате ДТП, по предварительным данным, один человек погиб на месте и пятеро доставлены в больницы города Избербаша и Курабудахкентского района», — сказала она.

Также глава пресс-служба минздрава республики подчеркнула, что медики делают всё возможное для спасения жизни пострадавших, и добавила, что министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева держит на контроле этот вопрос.

При этом в аварию, кадры с места которой выкладывают в соцсети свидетели произошедшего, попали четыре автомобиля, включая большегрузную автомашину иностранного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новой Москве маршрутный автобус сбил 12-летнего ребёнка. В момент дорожно-транспортного происшествия он был без родителей.