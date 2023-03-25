Аксай, Ростовская область, 25 марта, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В Ростовской области локализован крупный пожар на складе с целлюлозой. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«В 13:05 пожар локализован», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что огонь успел пройти площадь 1200 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на складе в городе Аксай произошло в первой половине дня 25 марта. Пожар в районе Новочеркасского шоссе тушили по повышенному рангу сложности. К месту пожара был направлен пожарный поезд. Борьбу с огнём ведут 52 человека и 23 единицы техники.

Уточняется, что загорелись два металлических ангара на площади более 1,2 тыс. квадратных метров.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности.