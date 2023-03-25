Кемерово, 25 марта, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Кадет Дмитрий Полухин, участвовавший в спасении детей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», связал свою судьбу с военной службой. О своей жизни после пожара, произошедшего пять лет назад, он рассказал РИА Новости.

Кадр из видео Дмитрий Полухин, участвующий в спасении детей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

По словам Дмитрия, в момент пожара он был 17-летним кадетом школы-интерната МЧС в Кемерове. В тот день, 25 марта 2018 года, он со своей знакомой пришёл посмотреть кино в ТЦ. Во время сеанса в зал вбежала билетёрша, сообщив о пожаре. Юноша, не раздумывая, кинулся на помощь пострадавшим. Ему удалось вытащить из охваченного огнём здания троих детей.

За этот мужественный поступок Дмитрий был награждён медалью «За честь и мужество».

После трагедии в ТЦ кадет решил посвятить свою жизнь военной службе. Окончив школу-интернат МЧС в Кемерове, Дмитрий Полухин поступил в военную академию в Санкт-Петербурге.

«Я не с детства мечтал стать военным, хотя мой отец тоже связист. Когда поступил в кадетский корпус МЧС, мне понравился такой уклад жизни, и я стал задумываться о том, чтобы связать свою жизнь с армией. Определяющим фактором, конечно, стала «Зимняя вишня». Думаю, что во многом из-за тех событий я и поступил в академию», — цитирует героя РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. В результате пожара также пострадали 79 человек.