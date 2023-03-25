В Пензе ГИБДД признала недействительным штраф с камеры за превышение скорости почти на 100 км/ч

Пенза, , 13:27 — REGNUM Водитель из Пензы добился отмены штрафа, назначенного постановлением управления ГИБДД по Пензенской области за превышение скорости почти на 100 км/ч. Об этом 25 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от пресс-службы ведомства.

ГИБДД See2me.ru

Спор возник из-за фотографии, сделанной камерой видеофиксации в Пензе. На ней отмечен автомобиль Mitsubishi и сообщается, что он движется со скоростью 153 км/ч при разрешённой скорости 60 км/ч. Но следом едет другой автомобиль на короткой дистанции, и у него нарушение не отмечено.

Эту фотографию водитель Mitsubishi разместил в соцсети «ВКонтакте» и сообщил, что не смог добиться отмены штрафа, подавая жалобу через сайт «Госуслуги». Ему ответили, что камера фиксации работает исправно. При этом в ГИБДД в итоге решили снять претензии к водителю.

«Этот факт единичный. Постановление отменено. Больше обращений не было», — сообщили журналистам в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГИБДД привлекла к ответственности водителя, который буксировал на автомобиле матрас с девушкой. Видео поездки выложили в соцсети, правоохранители установили владельца машины и оштрафовали его.