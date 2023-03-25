Бывший главный тренер сборной РФ Зеличенок: российской легкой атлетике ещё многое нужно сделать

Москва, , 13:23 — REGNUM За время отстранения российской атлетики от участия в международных соревнованиях она сильно отстала в своём развитии и возвращение национальной федерацией международного статуса должно оказаться толчком для возвращения на прежние лидирующие позиции в мире. Такое мнение 25 марта высказал бывший главный тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Вадим Зеличенок.

Забег Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не секрет, за время отстранения российская лёгкая атлетика сильно отстала в развитии и уровне результатов. Сейчас нужно возвращать её на лидирующие позиции, которые она заслуживает и ранее всегда занимала», — приводит его слова ТАСС.

Как указал бывший главный тренер сборных СССР и России, необходимо уделять очень большое внимание работе детских спортивных школ и искать новые походы в работе сборных. При этом Зеличенок подчеркнул, что считает неправильным, когда в стране в течение полутора лет нет полноценного главного тренера сборной по лёгкой атлетике.

«Не нужно изобретать велосипед. Есть «Программа развития легкой атлетики в Российской Федерации до 2024 года», которая утверждена президиумом ВФЛА и министром спорта России Олегом Матыциным. Нужно просто реализовывать её столь же пунктуально и скрупулезно, как ранее выполнялась дорожная карта восстановления», — пояснил он.

Зеличенок находился на посту сборной России по лёгкой атлетике с 1992 по 1998 год

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули полноценный статус. Её членство восстановлено World Athletics, однако говорить об участии в соревнованиях пока рано.

Позднее Коу добавил, что вопрос о сроках снятия отстранения легкоатлетов из России и Белоруссии от международных соревнований будет рассмотрен в течение нескольких недель.