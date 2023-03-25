Киев, , 13:22 — REGNUM В последнее время украинские военнослужащие стали чаще употреблять алкогольные напитки во время службы. Об этом в субботу, 25 марта, сообщило украинское интернет-издание «Страна. ua».

Украинские военные Mil.gov.ua

«В последнее время участились обвинительные приговоры военнослужащим, которые распивали алкоголь во время несения службы. Как правило, суд назначает им стандартный штраф в 17 тысяч гривен [35,4 тысячи рублей — ред.]», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Отмечается, что измененная в декабре 2022 года статья 172-20 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает проверку военнослужащих, если есть основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Украинские судебные органы ограничились лишь штрафами в качестве меры наказания.

Ранее украинский военнопленный Иван Василенко в интервью РИА Новости рассказал, что волонтёры доставляют наркотические средства и алкоголь солдатам ВСУ на передовую вместе с гуманитарной помощью