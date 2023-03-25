Москва, 25 марта, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Российские солдаты продолжают штурмовать Артёмовск. Корреспондент «Известий» Сергей Прудников посетил позиции российских бойцов и узнал о тактике штурма.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Точечная отработка артиллерией, после этого заходят штурмовые отряды <…> наобум, никто не действует», — рассказал командир с позывным Добер.

По его словам, любой штурм — это математика, нужно всё максимально просчитать, солдатам надо знать свой сектор. С такой тактикой, отметил он, ежедневно захватывается по два-три дома.

«Будьте уверены, через несколько дней и ближайшие укрепы, в которых они сидят, тоже будут наши», — сказал российский боец.

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Со слов командира, российские войска обрушивают шквал огня на позиции противника. Затем идёт штурмовая группа и зачищает сектор. За ней выдвигается группа эвакуации. При этом беспилотники кружат на высоте около 1,5 км. В пункте управления смотрят за работой артиллерии и корректируют огонь при необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что город Артёмовск практически полностью блокирован российскими силами. По его словам, под контролем российской артиллерии находятся все дороги, ведущие в город. Отметим, что по информации на 17 марта в Артёмовске российские бойцы контролировали до 70% территории города.