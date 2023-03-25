Вашингтон, 25 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. НАТО намерено передать Киеву слишком мало боевых машин пехоты (БМП) Bradley, чтобы ВСУ осуществили успешное контрнаступление, сообщает 25 марта обозреватель Крис Осборн в статье «Украине может не хватить боевых машин Bradley» для 19FortyFive.

Capt. Tobias Cukale/Global Look Press Американский БМП Bradley

Хотя поставки Bradley очень помогли бы пехоте и у ВСУ появилось бы значительное преимущество в наведении и обнаружении противника благодаря свойствам этой техники, автор статьи прогнозирует, что сразу украинцы не получат много Bradley.

«Хотя все преимущества [Bradley] очень важны с тактической точки зрения и, вероятно, сильно повлияют на украинские усилия, прибывающих Bradley может просто не хватить, чтобы украинцы могли достаточно усилиться для контратаки», — пишет Осборн.

По его оценке, вооруженные Bradley ВСУ смогут проникнуть за линию фронта или одержать победу в небольших боях, однако способность действительно занимать и удерживать территорию будет зависеть от способности группироваться более крупными формированиями на более широкой территории манёвров.

«Поэтому единственная проблема с прибывающими Bradley может заключаться в том, что их может просто не хватить», — отметил Осборн.

Он ещё раз подчеркнул, что такого количества техники, чтобы украинские боевики могли по-настоящему оптимизировать «свои успехи» и наступать на российские силы, сразу ВСУ не получат. Поэтому им придётся полагаться на свою способность использовать противотанковое оружие, чтобы устроить засаду. Или остановить и полностью уничтожить приближающуюся российскую бронетехнику.

Первая партия из 60 американских БМП Bradley отправлена Киеву в конце января. Эта техника применялась американцами в войнах в Ираке и в Афганистане.

Между тем украинские власти требуют у Запада танки и самолёты, грозя «освободить Крым», а также аргументируя необходимость получить это вооружение тем, что на Украине воюют также и американцы. В России подобные заявления оценивают как шантаж.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление без танков невозможно, более того, ВСУ, по его данным, не хватает артиллерии и ракетных установок HIMARS.