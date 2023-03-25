Financial Times: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к проведению переговоров с Зеленским

Брюссель, , 13:08 — REGNUM Европейский союз подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 25 марта сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

Си Цзиньпин © Kremlin Pool/Global Look Press

«ЕС подталкивает Си к переговорам с <…> Зеленским, а также с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Также указывается, что источник рассказал, что Брюссель настаивает, чтобы Пекин взаимодействовал как с Москвой, так и с Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что в настоящее время какой-либо информации о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским официальный Пекин предоставить не может. Она пояснила, что китайская сторона по украинскому вопросу поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами.

23 марта советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский и Си Цзиньпин пока не смогли договориться о проведении телефонного разговора. Он добавил, что Киев не планирует отказываться от переговоров с Пекином.