Аксай, Ростовская область, , 13:00 — REGNUM Причины и расследование произошедшего пожара в складе целлюлозной продукции в Аксайском районе Ростовской области взяты под контроль областной прокуратуры. Надзорное ведомство организовало проверку по факту крупного пожара под Ростовом-на-Дону, произошедшего 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Пожар в складе целлюлозной продукции в Аксайском районе Ростовской области Кадр из видео

«Сегодня, 25 марта 2023 года, на складе с целлюлозной продукцией в Аксайском районе произошел пожар. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

Также отмечено, что в случае выявления нарушений закона прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Напомним, ангар с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе загорелся утром 25 марта. Пожар распространился на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Ему был присвоен третий ранг сложности.

Известно, что в данном складе расположено предприятие ООО «Химпоставщик-Дон», производящее продукцию для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности.