Премьер Польши Моравецкий обвинил Германию в проблемах Украины и энергетическом бардаке

Варшава, , 12:57 — REGNUM Германия должна оказывать более активную поддержку Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Politico.

Матеуш Моравецкий © Uwe Anspach/Global Look Press

После саммита лидеров ЕС в Брюсселе консервативный польский лидер сообщил, что крупнейшая экономика в ЕС должна активизироваться. По мнению Моравецкого, Берлин оказался не так щедр по отношению к Зеленскому, как пытается демонстрировать.

«Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине», — сказал премьер Польши.

Матеуш Моравецкий также считает, что Германия виновата в усугублении энергетического кризиса, поразившего страны Запада после отказа от российского топлива. Он назвал «бардаком» то, что творится на энергетическом рынке.

«Союзники по НАТО должны резко увеличить свои целевые расходы до 3% от объема производства, ЕС должен изучить возможность увеличения нового долга для оборонных целей, а государства должны ускорить усилия по перепрофилированию замороженных российских активов на военные нужды», — считает польский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в эфире телеканала LCI посол Польши во Франции Росцишевский заявил, что если ВСУ не смогут «отстоять независимость Украины» на поле боя, то у Польши «не останется другого выбора», кроме как вступить в конфликт. На территории Украины идет сражение за ценности и культуру Запада, заявил посол, и в этом сражении необходимо победить, добавил он. Позднее в Польше заявили, что слова посла якобы вырваны из контекста.

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани ранее сообщил, что Польша, втягивая ЕС в конфликт на Украине, не учитывает интересы большинства стран Евросоюза. По его словам, в конфликте на Украине Польша стала тем элементом, который явно пытается втянуть Евросоюз как можно глубже в эскалацию.