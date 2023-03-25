New York Times: наёмники из США на Украине не имеют боевого опыта и конфликтуют между собой

Донецк, , 12:51 — REGNUM Журналисты американской газеты The New York Times Джастин Шек и Томас Гиббонс-Нефф 25 марта опубликовали репортаж об американских наёмниках, принимающих участие в военных действиях на стороне Вооружённых сил Украины.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«После года боевых действий многие из этих добровольцев конфликтуют друг с другом и подрывают военные усилия. Некоторые зря потратили деньги, другие занимались благотворительностью, одновременно пытаясь нажиться на войне», — говорится в тексте публикации.

Отмечается, что на стороне ВСУ воюют американские наёмники, большинство из которых не смогли подписать контракты с армией США. Некоторые из них, например, Джеймс Васкез и Бен Лэки, солгали о наличии военного опыта.

Сформированный наспех украинским правительством Интернациональный легион тратил менее 10 минут на проверку биографических данных каждого добровольца перед наймом. Таким образом, в числе боевиков на стороне ВСУ с оружием в руках оказался польский преступник, сбежавший из тюрьмы. При этом на данный момент в Интернациональном легионе состоят лишь 1500 членов, хотя ранее в Киеве заявляли о планах нанять до 20 тысяч наёмников.

Ранее член совета министров Польши Михал Дворчик на своей странице в социальной сети Twitter подтвердил гибель очередного польского наёмника, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины. По словам Дворчика, ещё двое наёмников получили тяжёлые ранения.