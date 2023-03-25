Херсон, 25 марта, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В Херсонской области российские подразделения уничтожили стоянку автомобильной техники вооружённых формирований Украины. Как сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, удар артиллеристы ВС РФ нанесли ночью 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Уточняется, что стоянка ВСУ располагалась в районе посёлка Новорайск. В результате удара были уничтожены пять единиц автомобильной техники, восемь украинских военных. Ещё десять военнослужащих ВСУ были ранены, отметил собеседник.

Также около Белозёрки российские подразделения уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, ликвидировав вместе с ней пять украинских военных.

По данным Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции украинская армия лишилась почти 9,1 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта российские военные в Одесской области уничтожили склад с беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Несколькими днями ранее в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области был уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны. Кроме того, в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.