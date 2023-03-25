Вашингтон, 25 марта, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Около полутора тысяч иностранных боевиков воюют в настоящее время на стороне ВСУ. Однако ранее Киев сообщал, что в украинском интернациональном легионе состоят 20 тысяч наёмников, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше. На данный момент в организации состоят около 1,5 тысячи членов», — сказано в материале издания.

При этом к настоящему времени набор новых членов в иностранный легион идёт с пробуксовкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2023 года бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что из 20 тысяч польских наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погибли уже 2,5 тысячи человек.

В апреле 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что к тому времени в число наемников было завербовано до 8 тыс. бойцов из 63 стран. На первом месте по численности наёмников были представители Польши. Были также легионеры из США, Канады, Румынии и Великобритании.