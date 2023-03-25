Медведев: многие иностранные компании жалеют, что лишились российского рынка

Москва, , 12:57 — REGNUM Многие ушедшие из России иностранные компании раскаиваются в своём решении, заявил зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Закрытый магазин IKEA в Омске Анна Рыжкова © ИА REGNUM©

Проблема этих фирм в том, что они, уйдя официально с российского рынка, они перестали контролировать прибыль. Товары всё равно попадают в Россию через «серый импорт», но теперь эти компании «ничего с этого не получают».

«Они уже жалеют, но при принятии решения, как пионеры, подчинились воле партии и Комсомола», — заявил зампред СБ РФ.

Он добавил, что ряд компаний, вероятнее всего, вернётся в Россию: кто-то — как только закончится спецоперация, кто-то, напротив, «будет ждать одобрения сверху».

По поводу тех, кто покинул Россию по идеологическим причинам, Медведев сказал: «Чёрт с ним, пользуйтесь их аналогами, выбирайте, скажем, между Apple и Android, между различными видами операционных систем и гаджетов».

Накануне, 24 марта, о продаже своих магазинов российскому менеджменту сообщили в компании Leroy Merlin. При этом торговые точки ритейлер закрывать не намерен. В Минпромпротрге назвали такое решение разумным.

По поводу компаний, которые покидают Россию под давлением санкций, президент Владимир Путин заявил, что многих из них вынуждают к такому решению и что на российском рынке они работали добросовестно. Россия при этом не несёт потерь, развивая свой бизнес.

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