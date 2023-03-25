На Украине погиб воевавший за ВСУ наёмник из Польши, ещё двое получили тяжёлые ранения

Варшава, , 12:32 — REGNUM В конфликте на Украине погиб воевавший за вооружённые формирования Украины наёмник из Польши, ещё двое получили тяжёлые ранения. Об этом 25 марта написал министр — член совета министров страны Михал Дворчик на своей странице в соцсети Twitter.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«К сожалению, время сейчас недоброе. Сегодня погиб очередной солдат — гражданин Польши, а двое других, раненных несколько дней назад, остаются в тяжёлом состоянии», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что из 20 тысяч польских наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск, погибли уже 2,5 тысячи человек. Он рассказал, что их тела были возвращены в Польшу и погребены там.

21 марта в МИД РФ заявили, что США, Британия, Франция и Германия не могут стать нейтральными посредниками по мирному урегулированию вокруг Украины, поскольку эти страны являются участниками конфликта с Россией. В ведомстве пояснили, что указанные государства снабжают украинские войска оружием и разведданными, а также тренируют украинских военных и наёмников.