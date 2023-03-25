Москва, 25 марта, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в февраля проверило на допинг девять игроков Континентальной хоккейной лиги, в том числе и завершившего карьеру трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова. Об этом в субботу, 25 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

Максим Богодвид/РИА Новости Данис Зарипов

Уточняется, что на допинг проверили по два игрока казанского «Ак Барса», СКА, магнитогорского «Металлурга», китайского «Куньлунь Ред Стар», а также одного хоккеиста «Сибири» из Новосибирска.

По данным РУСАДА, в 2022 году Зарипов ни разу не проверялся на допинг, в 2021 году — 1 раз, в 2020-м — 0, в 2019-м — 0, в 2018-м — 2, в 2017-м — 0.

Данис Зарипов объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста 24 февраля 2023 года после матча с «Металлургом» (3:6). Большую часть карьеры трехкратный чемпион мира провел в составе казанского «Ак Барса», в составе которого трижды становился обладателем Кубка Гагарина.