Политолог Светов: Байден болезненно отреагировал на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Москва, , 12:27 — REGNUM Болезненной назвал реакцию американского президента Джо Байдена на переговоры российского и китайского лидеров политолог Юрий Светов. Об этом эксперт заявил в интервью «Известиям» 25 марта.

Джо Байден © Katherine Cheng/Global Look Press

Эксперт обратил внимание на то, что Белый дом всеми силами попытался преуменьшить значимость встречи и договоренностей президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Однако, подчеркнул Светов, Москва и Пекин близки, и заявления о стратегическом партнерстве — явные тому доказательства.

«Байден говорит, что, с одной стороны, не надо преувеличивать, а с другой — в неофициальных беседах представители Белого дома возмущаются, что председатель КНР Си Цзиньпин не откликается на призывы организовать телефонный разговор с Байденом. Это болезненная реакция на то, что произошло»,— заявил Светов.

При этом все это происходит на фоне упрёков экс-президента США Дональда Трампа в том, что за время руководства страной Байденом Россия и Китай смогли сблизиться.

Как отметил политолог, «Россия и Китай сейчас близки настолько, насколько это реально возможно в настоящее время». Многие даже считают, что две страны «чуть ли не военно-политический союз заключили».

Об этом речи нет, но тем не менее «сам факт этого визита и слова о стратегическом партнерстве достаточно весомо прозвучали», подчеркнул Светов.

Также, по его мнению, в отличие от США и их союзников, если такой союз и сложится у России и Китая, то он будет не против кого-то, а за себя. И то, что в любом случае, если союз будет заключён, получится, что он окажется «против гегемонии США, то это побочное действие этого союза», уверен Светов.

Официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялся с 20 по 22 марта. В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным были достигнуты важные соглашения в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Так, в частности, подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. В нём, как отметил Путин, обозначена задача кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, среди которых транспортная, финансовая, энергетическая и торговая.