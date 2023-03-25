Вашингтон, 25 марта, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В скором времени Россия и Китай станут контролировать Ближний Восток, США потеряют его из-за политики американского президента Джо Байдена. Такое мнение 25 марта высказал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

«Благодаря ужасному руководству Джо Байдена Америка потеряет Ближний Восток и станет свидетелем того, как он перейдёт под контроль Китая и России», — написал он в своём материале.

Также Вайхерт, отметил, что, по его мнению, у любой контролирующей Ближний Восток великой державы будет значительное стратегическое преимущество перед соперниками.

При этом обозреватель указал на то, что США теряют свое влияние в мире, становясь «второсортной державой», которая находится в упадке. При этом он назвал выборы американского президента в 2024 году последним шансом для страны, чтобы «не дать кошмару стать реальностью».

«Встреча [президента России] Владимира Путина и [председателя КНР] Си Цзиньпина привела, по сути, к появлению нового, евразийского мирового порядка, в котором Китай и Россия будут доминирующими игроками, а Соединенные Штаты станут всё более изолированными», — также указал эксперт, добавив, что любой новый прядок в мире определенно окажется антиамериканским.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта обозреватель American Thinker Томас Лифсон заявил, что возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном стало ошеломляющим поражением для США, угрожающим влиянию на Ближнем Востоке и во всём мире. По его мнению, ошеломляющим поражением для США стал факт того, что Китаю удалось уговорить «заклятых врагов» Иран и Саудовскую Аравию возобновить дипломатические отношения.