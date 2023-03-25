Медведев: спортсменам нужно переходить в азиатские фракции, если это выгодно

Москва, , 12:25 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не видит проблем в том, чтобы российские спортсмены перешли в азиатские спортивные федерации. Об этом он заявил 25 марта в интервью российским СМИ.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если это выгодно для спортсменов, почему нет? Где-то это дает плюсы, где-то дает минусы», — сказал зампред Совбеза.

Он отметил высокий уровень азиатских федераций. При этом Медведев не исключает, что потом спортсмены вернутся в европейские организации. Он также заявил, что уже один Китай является достойным соперником почти во всех видах спорта.

«Они ещё в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо», — добавил Медведев.

Ранее Медведев назвал политически мотивированной изоляцию российских спортсменов от международных соревнований. Он отметил, что эти политические решения принимают спортивные организации. Зампред Совбеза считает, что такая изоляция вредит спортсменам.