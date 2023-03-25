Financial Times: Боррель назвал план Китая по Украине «не вполне пророссийским»

Брюссель, , 12:23 — REGNUM Оценивая план Китая по урегулированию ситуации на Украине, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал его не полностью пророссийским, пишет Financial Times.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Боррель назвал предложение Пекина недостаточным для урегулирования ситуации на украинской территории. При этом, отмечает издание, мирный план Китая нельзя назвать «полностью пророссийским», считает глава европейской дипломатии.

В представленном 24 февраля 2023 года (в годовщину начала Россией СВО) документе Пекин заявил, что считает необходимыми уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счёт других.

Также в плане Пекина указано на необходимость прекращения боевых действий, избежания эскалации и поддержки движения России и Украины к диалогу. В этой связи упоминается необходимость возобновления мирных переговоров как единственного действенного разрешения конфликта.

Кроме того, китайская сторона призвала к разрешению гуманитарного кризиса, к созданию гуманитарных коридоров для мирных граждан, к поддержке со стороны ООН. Необходима также защита гражданского населения и военнопленных, создание благоприятных условий для обменов.

Китай указал и на необходимость обеспечить безопасность АЭС и противостоять угрозе применения оружия массового поражения.

В предложенном плане Пекин призвал к содействию экспорту зерна в рамках черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки), а также к прекращению односторонних санкций и отказу от использования мировой экономики в политических целях.

Президент России Владимир Путин заявил, что предложенный Пекином план можно брать за основу для урегулирования ситуации на Украине. В США заявили, что позиция Китая не беспристрастна.