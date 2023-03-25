Брюссель, 25 марта, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Оценивая план Китая по урегулированию ситуации на Украине, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал его не полностью пророссийским, пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Боррель назвал предложение Пекина недостаточным для урегулирования ситуации на украинской территории. При этом, отмечает издание, мирный план Китая нельзя назвать «полностью пророссийским», считает глава европейской дипломатии.

В представленном 24 февраля 2023 года (в годовщину начала Россией СВО) документе Пекин заявил, что считает необходимыми уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счёт других.

Также в плане Пекина указано на необходимость прекращения боевых действий, избежания эскалации и поддержки движения России и Украины к диалогу. В этой связи упоминается необходимость возобновления мирных переговоров как единственного действенного разрешения конфликта.

Кроме того, китайская сторона призвала к разрешению гуманитарного кризиса, к созданию гуманитарных коридоров для мирных граждан, к поддержке со стороны ООН. Необходима также защита гражданского населения и военнопленных, создание благоприятных условий для обменов.

Китай указал и на необходимость обеспечить безопасность АЭС и противостоять угрозе применения оружия массового поражения.

В предложенном плане Пекин призвал к содействию экспорту зерна в рамках черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки), а также к прекращению односторонних санкций и отказу от использования мировой экономики в политических целях.

Президент России Владимир Путин заявил, что предложенный Пекином план можно брать за основу для урегулирования ситуации на Украине. В США заявили, что позиция Китая не беспристрастна.