Правительство направит 5,3 млрд рублей на льготные кредиты для строительства гостиниц

Москва, , 12:03 — REGNUM Правительство России в 2023 году направит на программу льготного кредитования инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры свыше 5,3 млрд рублей. Об этом 24 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на правительственном заседании.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это значит, что больше людей смогут отдохнуть в различных уголках России в комфортных условиях», — сказал он.

Как указал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, указанные денежные средства будут направлены на сохранение ставки 3–5% по 87 проектам, которые вошли в программу льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2021–2022 годах.

Также министр экономического развития Максим Решетников уточнил, что субсидии направят 10 банкам, которые в течение двух лет выдали кредиты на 33,7 млрд рублей на строительство гостиниц.

«По нашим расчетам, до конца года эта сумма вырастет до 113 млрд», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин подписал закон об основных принципах туристической деятельности на особо охраняемых природных территориях. Закон устанавливает особенности осуществления туризма на особо охраняемых территориях, регулирует минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении туризма, ограничение максимального количества туристов, которые могут посетить территорию, и регулирует иные аспекты.